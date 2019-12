© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona espugna il Wanda Metropolitano, aggrappandosi al solito, infinito Lionel Messi. Il gol del fuoriclasse argentino, arrivato al minuto 86, è infatti quanto basta ai suoi per riuscire a vincere in casa dell'Atletico Madrid, adesso rimasto forse un po' troppo dietro per pensare ad una risalita. Tre punti importanti invece per i blaugrana.

Il programma completo del 15° turno di Liga:

Venerdì

Celta Vigo-Valladolid 0-0

Sabato

Alaves - Real Madrid 1-2

Real Sociedad - Eibar 4-1

Maiorca - Betis 1-2

Valencia - Villarreal 2-1