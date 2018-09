Liga, Barcellona esagerato: 8-2 rifilato all'Huesca in rimonta

© foto di J.M.Colomo

Segna e si diverte il Barcellona che ha risposto subito alla vittoria del Real Madrid battendo 8-2 l'Huesca in rimonta. Successo esagerato per la squadra di Valverde che dopo tre minuti è passata subito sotto a causa il gol di Cucho ma è riuscita prima a pareggiare con Messi e poi con l'autogol di Pulido. Prima dell'intervallo è arrivato anche il tris di Luis Suarez ma l'Huesca ha accorciato le distanze con Gallar che ha firmato il 3-2. Nella ripresa hanno completato la festa Dembele a segno per la terza gara di fila, Messi, Rakitic, Luis Suarez e Jordi Alba, che ha risposto con il gol alla mancata convocazione in nazionale. Con questo successo il Barcellona sale a 9 punti e raggiunge il Real mentre l'Huesca resta a quota quattro.

Questo il programma completo della terza giornata di Liga

Getafe-Valladolid 0-0

Eibar-Real Sociedad 2-1

Villarreal-Girona 0-1

Celta Vigo-Atletico Madrid 2-0

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao rinviata

Real Madrid-Leganes 4-1

Levante-Valencia 2-2

Alaves-Espanyol 2-1

Barcellona-Huesca 8-2

2/9 20.45 Real Betis-Siviglia