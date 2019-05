Liga, batosta dell'Espanyol all'Atletico Madrid: 3-0 con autorete di Godin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Batosta dell'Espanyol ai danni dell'Atletico Madrid. I colchoneros, ormai sicuri del secondo posto in classifica, sono caduti in trasferta sotto i colpi di Borja Iglesias (52' e rig. 89'), oltre all'autorete di Godin (46'). La truppa di Simeone resta così a quota 74 punti in classifica, mentre i catalani raggiungono quota 47, all'ottavo posto.

Il programma completo del 36° turno di Liga:

Ieri

SIVIGLIA-LEGANES 0-3

Oggi

LEVANTE-RAYO VALLECANO 4-1

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 3-0

ALAVES-REAL SOCIEDAD ore 18.30

CELTA-BARCELLONA ore 20.45

Domenica

GETAFE-GIRONA ore 12

EIBAR-BETIS ore 14

REAL MADRID-VILLARREAL ore 16.15

VALLADOLID-ATHLETIC ore 18.30

HUESCA-VALENCIA ore 20.45