Vittoria importante per il Siviglia nella 28a giornata della Liga. Gli andalusi si sono imposti per 1-0 sul campo dell’Espanyol. Decisivo un rigore trasformato al 53’ da Ben Yedder. Nel match da segnalare un’espulsione per parte: Darder nell’Espanyol e Soriano nel Siviglia. Con questo risultato il Siviglia resta stabile al sesto posto, mentre l’Espanyol rimane a metà classifica.

Questo il programma completo del 28° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Real Sociedad-Levante 1-1

Sabato

13:00 Huesca-Alaves 1-3

16:15 Real Madrid-Celta Vigo 2-0

18:30 Ath. Bilbao-Atl. Madrid 2-0

20:45 Leganes-Girona 0-2