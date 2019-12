Liga, Benzema salva il Real nel finale: 1-1 contro il Valencia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frenata del Real Madrid dopo quattro vittorie consecutive in campionato. La formazione merengue non va infatti oltre l’1-1 sul campo del Valencia. Succede tutto nei minuti finali. Al 78’ il Valencia passa in vantaggio con Soler, poi in pieno recupero arriva il pareggio firmato da Benzema. Con questo risultato il Real Madrid resta appaiato in vetta alla classifica con il Barcellona mentre il Valencia resta momentaneamente fuori dalla zona coppe.

Il programma della diciassettesima giornata di Liga:

Alaves-Leganes 1-1

Granada-Levante 1-2

Real Sociedad-Barcellona 2-2

Athletic Club-Eibar 0-0

Atletico Madrid-Osasuna 2-0

Getafe-Real Valladolid 2-0

Celta Vigo-Maiorca 2-2

Espanyol-Real Betis 2-2

Siviglia-Villarreal 1-2

Valencia-Real Madrid 1-1