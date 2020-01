© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso del pomeriggio, in Liga, si è giocata anche la sfida tra Alaves e Betis. Alla fine si è conclusa sull'1-1: vantaggio dei padroni di casa con Aleix Vidal (14'), prima del gol del pareggio ospite firmato Emerson ad inizio ripresa (55'). Da segnalare che nel recupero del primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore per la squadra andalusa Joaquin, ex Fiorentina.

Il programma completo del 19° turno di Liga:

Venerdì

Valladolid-Leganes 2-2

Siviglia-Athletic Club 1-1

Sabato

Valencia-Eibar 1-0

Getafe-Real Madrid 0-3

Atletico Madrid-Levante 2-1

Espanyol-Barcellona 2-2