Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

© foto di J.M.Colomo

Bruta sconfitta rimediata dal Siviglia che in campionato è stato fermato in casa dal Getafe vittorioso per 2-0. La squadra ospite ha risolto la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Angel che ha condannato il Siviglia che dopo la vittoria dell'esordio non è più riuscito a vincere. Il Getafe con questi tre punti sale a quota 7, mentre il Siviglia resta a quota 4.

LA LIGA - TURNO 4°

Huesca-Rayo Vallecano 0-1

Atletico Madrid-Eibar 1-1

Real Sociedad-Barcellona 1-2

Valencia-Betis 0-0

Athletic-Real Madrid 1-1

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Leganes-Villarreal 0-1

Espanyol-Levante 1-0

Valladolid-Alaves 0-1

20.45 Siviglia-Getafe

LUNEDì 17 SETTEMBRE

21.00 Girona-Celta Vigo