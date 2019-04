Liga, brutto ko per il Siviglia: il Girona vince 1-0 con Portu

© foto di J.M.Colomo

La corsa per il quarto posto si fa difficile per il Siviglia. La squadra di Caparros avrebbe dovuto vincere per mettere pressione al Getafe, squadra che i suoi stessi punti, ma è stata battuta 1-0 in casa del Girona. I catalani infatti al 62' hanno trovato il vantaggio con Portu e hanno conquistato così tre punti importanti e con questo successo salgono a 34 punti mentre il Siviglia resta a quota 55 ma il Getafe tra poco potrà staccarlo.

Questo il programma completo del 35° turno di Liga:

27.04 13:00 Athletic-Alaves 1-1

27.04 16:15 Atl. Madrid-Valladolid 1-0

27.04 18:30 Leganes-Celta Vigo 0-0

27.04 20:45 Barcellona-Levante 1-0

28.04 12:00 Valencia-Eibar 0-1

28.04 14:00 Girona-Siviglia 1-0

28.04 16:15 Real Sociedad-Getafe

28.04 18:30 Villarreal-Huesca

28.04 20:45 Rayo Vallecano-Real Madrid

29.04 21:00 Betis-Espanyol