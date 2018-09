Liga, brutto ko per l'Atletico Madrid: il Celta Vigo vince 2-0

© foto di J.M.Colomo

Brutta sconfitta rimediata dall'Atletico Madrid che sul campo del Celta Vigo è stato sconfitto 2-0 in una gara giocata anche in dieci nell'ultima parte del secondo tempo a causa dell'espulsione di Savic per doppio giallo. I colchoneros hanno subito due gol nella ripresa e sono stati firmati da Gomez e Iago Aspas che regalano così tre punti importanti al Celta Vigo, il quale sale momentaneamente in testa alla classifica a sette punti. Resta a quota 4 l'Atletico Madrid dopo tre gare.

LIGA - TURNO 3°

Getafe-Valladolid 0-0

Eibar-Real Sociedad 2-1

Villarreal-Girona 0-1

Celta Vigo-Atletico Madrid 2-0

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao rinviata

20.45 Real Madrid-Leganes

DOMENICA

12.00 Levante-Valencia

16.15 Alaves-Espanyol

18.30 Barcellona-Huesca

20.45 Real Betis-Siviglia