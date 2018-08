Liga, buona la prima per il Barcellona: 3-0 all'Alaves, doppio Messi

© foto di J.M.Colomo

Buona la prima in campionato per il Barcellona che al Camp Nou ha battuto 2-0 l'Alaves. Dopo un primo tempo complicato, Valverde ha deciso di giocare la mossa Coutinho, rimasto in panchina inizialmente, e i blaugrana hanno sbloccato la gara al 64' con Leo Messi. All'83' poi è stato proprio l'ex Liverpool a trovare il raddoppio, prima del sigillo finale della Pulce che in pieno recupero ha firmato il tris e la doppietta personale e ha regalato i primi tre punti della Liga al Barcellona.

LIGA - 1° TURNO

Girona-Valladolid 0-0

Betis Siviglia-Levante 0-3

SABATO

Celta Vigo-Espanyol 1-1

Villarreal-Real Sociedad 1-2

Barcellona-Alaves 3-0

DOMENICA

18.15 Eibar-Huesca

20.15 Rayo Vallecano-Siviglia

22.15 Real Madrid-Getafe

LUNEDi'

20.00 Valencia-Atletico Madrid

22.00 Athletic Bilbao-Leganes