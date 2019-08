© foto di Alterphotos/Image Sport

Buona la prima per il Maiorca che ha vinto al debutto in campionato battendo 2-1 l'Eibar. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 4' con Daniel Rodriguez ma l'Eibar ad inizio ripresa ha pareggiato Paulo Oliveira, che però al 75' ha regalato un autogol al Maiorca consegnandogli anche i tre punti della vittoria.

LIGA - PRIMO TURNO

Athletic-Barcellona 1-0

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Valencia-Real Sociedad 1-1

Maiorca-Eibar 2-1

Leganes-Osasuna

Villarreal-Granada

Alaves-Levante

Espanyol-Siviglia

Real Betis-Real Valladolid

Atletico Madrid-Getafe