Debutto vincente in campionato per il Siviglia che ha trionfato per 2-0 in casa dell'Espanyol. La squadra di Lopetegui è passata in vantaggio al 44' con Reguillon e nella ripresa ha trovato il raddoppio con Nolito all'86'. Primi tre punti dunque per il Siviglia, debutto da dimenticare invece per un'altra squadra catalana.

LIGA - PRIMO TURNO

Athletic-Barcellona 1-0

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Valencia-Real Sociedad 1-1

Maiorca-Eibar 2-1

Leganes-Osasuna 0-1

Villarreal-Granada 4-4

Alaves-Levante 1-0

Espanyol-Siviglia 0-2

Real Betis-Real Valladolid

Atletico Madrid-Getafe