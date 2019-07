© foto di Alterphotos/Image Sport

Gli orari delle prime tre giornate stanno creando qualche problema in Spagna. Il giudice unico della Federazione spagnola ha modificato anche le date dei primi impegni, si giocherà soltanto sabato e domenica. La Liga, a sua volta, ha emesso un comunicato: come si legge nel comunicato nessuno può cambiare gli orari, il compito spetta alla Liga stessa. Al momento la situazione rimane in stallo, il tutto si deciderà il 7 agosto. Il campionato deve ancora iniziare, ma ci sono già le prime polemiche.