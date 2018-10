Liga, Celta Vigo-Alaves 0-1: Pina regala ai suoi la vetta per una notte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in trasferta per l'Alaves sul campo del Celta Vigo. 1-0 il punteggio finale in favore della squadra ospite grazie alla rete di Tomas Pina nella ripresa. Con questo successo l'Alaves vola momentaneamente in testa alla classifica di Liga con 17 punti mentre il Celta resta fermo a quota 10 punti.

Questo il programma completo della nona giornata di Liga

19.10 21:00 - Celta Vigo-Alaves 0-1

20.10 13:00 - Real Madrid-Levante

20.10 16:15 - Valencia-Leganes

20.10 18:30 - Villarreal-Atletico Madrid

20.10 20:45 - Barcellona-Siviglia

21.10 12:00 - Vallecano-Getafe

21.10 16:15 - Eibar-Ath. Bilbao

21.10 18:30 - Huesca-Espanyol

21.10 20:45 - Betis-Valladolid

22.10 21:00 - Real Sociedad-Girona