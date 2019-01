Liga, che rimonta del Valladolid: Celta Vigo battuto 2-1

Grande vittoria in rimonta del Valladolid che ha battuto 2-1 in casa il Celta Vigo. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 16' con Pione Sisto ma nella ripresa hanno subito la furia del Valladolid che prima ha pareggiato al 55' con Plano e poi al 69' ha trovato la rimonta con Keko. con questo successo il Valladolid sale a 25 punti e lascia il Celta Vigo a quota 21.

Sabato:

Siviglia-Levante 5-0

Atletico Madrid-Getafe 2-0

Leganes-Eibar 2-2

Valencia-Villarreal 3-0

DOMENICA

Valladolid-Celta Vigo 2-1

16.15 Girona-Barcellona

18.30 Athletic Bilbao-Betis Siviglia

18.30 Real Sociedad-Huesca

20.45 Espanyol-Real Madrid

Lunedì 21.00 Alaves-Rayo Vallecano