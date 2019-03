© foto di J.M.Colomo

Nelle due gare di Liga delle 18.30 il Siviglia ha rifilato una cinquina alla Real Sociedad trionfando per 5-2 mentre il Villarreal ha battuto 2-0 il Levante in trasferta. La squadra di Machin ha conquistato un largo successo grazie alla splendida tripletta di Ben Yedder mentre il Sottomarino giallo è riuscito a vincere con due gol arrivati in pieno recupero.

Athletic Club-Espanyol 1-1

Alaves-Eibar 1-1

Atletico Madrid-Leganes 1-0

Barcellona-Rayo Vallecano 3-1

Getafe-Huesca 2-1

Celta Vigo-Betis 0-1

Girona - Valencia 2-3

Levante-Villarreal 0-2

Siviglia-Real Sociedad 5-2

20.45 Valladolid-Real Madrid