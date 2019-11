© foto di Imago/Image Sport

Sconfitta clamorosa per il Barcellona, che a Valencia incassa tre reti dal Levante. 3-1, dunque, il risultato finale del match valido per il 12° turno di Liga. Vantaggio blaugrana con rigore di Messi al 38', poi nel giro di appena sette minuti segnano Campana al 61', Mayoral al 63' e Radoja al 68'. Il Barça resta momentaneamente primo in classifica a quota 22 punti, mentre il Levante raggiunge quota 17 lunghezze all'ottavo posto.

Il programma completo del 12° turno di Liga:

Sabato

Espanyol-Valencia 1-2

Levante-Barcellona 3-1

18:30 Siviglia-Atletico Madrid

21:00 Real Madrid-Betis

Domenica

12:00 Valladolid - Maiorca

14:00 Villarreal - Ath. Bilbao

16:00 Osasuna - Alaves

18:30 Celta Vigo - Getafe

18:30 Leganes - Eibar

21:00 Granada - Real Sociedad