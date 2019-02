© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamorosa rimonta del Girona che ha battuto 2-1 il Real Madrid espugnando il Santiago Bernabeu. I blancos sono passati in vantaggio al 25' con Casemiro ma nella ripresa hanno subito ben due reti degli ospiti che prima hanno pareggiato con il rigore di Stuani al 65' e poi hanno ribaltato la gara con Portu dieci minuti dopo. Nel finale è stato espulso anche Sergio Ramos per doppio giallo e con questa sconfitta il Real Madrid non riesce a superare l'Atletico al secondo posto rimanendo al terzo a 45 punti mentre il Girona sale a quota 27.

Questo il programma completo del 24° turno della Liga:

Venerdì

21:00 Eibar-Getafe 2-2

Sabato

13:00 Celta Vigo-Levante 1-4

16:15 Vallecano-Atl. Madrid 0-1

18:30 Real Sociedad-Leganes 3-0

20:45 Barcellona-Valladolid 1-0

Domenica

12:00 Real Madrid-Girona 1-2

16:15 Valencia-Espanyol

18:30 Villarreal-Siviglia

20:45 Betis-Alaves

Lunedì

21:00 Huesca-Ath. Bilbao