Liga, clamoroso ko del Real a Siviglia. 3-0 nel segno di Andre Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clamoroso ko del Real Madrid nella sesta giornata di Liga. Dopo il ko del Barça, quindi, anche i Blancos tornano a casa con le ossa rotte dalla trasferta col Siviglia vittorioso per 3-0 grazie alla doppietta di André Silva e alla rete di Ban Yedder. Il Valencia avversario della Juve in Champions, invece, non va oltre l'1-1 casalingo contro il Celta Vigo. Apre Batshuayi, pareggia Iago Aspas a dieci minuti dal termine.

I risultati della sesta giornata di Liga:

25/09 Espanyol-Eibar 1-0

25/09 Real Sociedad-Rayo Vallecano 2-2

25/09 Atletico Madrid-Huesca 3-0

26/09 Athletic Bilbao-Villarreal 0-3

26/09 Leganes-Barcellona 2-1

26/09 Siviglia-Real Madrid 3-0

26/09 Valencia-Celta Vigo 1-1

27/09 Alaves-Getafe

27/09 Valladolid-Levante

27/09 Girona-Betis

Questa la classifica dopo 6 giornate di Liga:

Barcellona 13

Real Madrid 13

Atletico Madrid 11

Siviglia 10

Alaves 10*

Espanyol 10

Celta Vigo 9

Villarreal 8

Real Sociedad 8

Girona 8*

Getafe 7*

Eibar 7

Athletic 6*

Betis 6*

Valencia 5

Levante 4*

Leganes 4

Rayo Vallecano 4*

Huesca 4

Valladolid 3*

* una partita in meno