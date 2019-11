© foto di J.M.Colomo

Bella vittoria esterna conquistata dall'Alaves che ha battuto 2-0 l'Eibar. Dopo un primo tempo complicato, gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio all'85' con Joselu che nei minuti di recupero ha trovato la doppietta personale e il 2-0 per gli ospiti che salgono così a 18 punti in classifica e lasciano l'Eibar a quota 15.