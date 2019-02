Liga, colpo esterno del Leganes: vittoria in casa del Rayo per 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Braithwaite apre le marcature, En Nesyri le chiude. Nel mezzo, la rete di Garcia, che però non basta al Rayo Vallecano. Nel posticipo de LaLiga, infatti, è il Leganes a trionfare, 2-1 in trasferta. Una vittoria molto importante in zona salvezza, dove il Leganes fa un bel balzo in avanti, portandosi a 26 punti e al 13° posto, staccando proprio il Rayo che resta terzultimo a 23, in piena zona retrocessione.

RISULTATI:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe 0-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao 2-1

Barcellona-Valencia 2-2

Celta Vigo-Siviglia 1-0

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol 2-2

Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-0

Eibar-Girona 3-0

Real Madrid-Alaves 3-0

Lunedì 5 febbraio

Rayo Vallecano-Leganes 1-2

CLASSIFICA

Barcellona 50

Atletico Madrid 44

Real Madrid 42

Siviglia 36

Getafe 32

Real Betis 32

Alaves 32

Valencia 30

Real Sociedad 30

Eibar 29

Levante 27

Athletic Club 26

Rayo Vallecano 26

Valladolid 25

Espanyol 25

Celta Vigo 24

Girona 24

Leganes 23

Villarreal 19

Huesca 15