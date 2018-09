Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

© foto di J.M.Colomo

Vittoria esterna per l'Alaves che in casa del Valladolid ha trionfato 1-0. Decisiva per la squadra di Abelardo la rete arrivata al 93' grazie ad Ibai che ha regalato tre punti importanti all'Alaves, che sale così a 7 punti in classifica. Il Valladolid invece resta a quota due.

LA LIGA - TURNO 4°

Huesca-Rayo Vallecano 0-1

Atletico Madrid-Eibar 1-1

Real Sociedad-Barcellona 1-2

Valencia-Betis 0-0

Athletic-Real Madrid 1-1

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Leganes-Villarreal 0-1

Espanyol-Levante 1-0

Valladolid-Alaves 0-1

20.45 Siviglia-Getafe

LUNEDì 17 SETTEMBRE

21.00 Girona-Celta Vigo