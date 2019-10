© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria esterna molto importante conquistata dalla Real Sociedad che ha battuto 1-0 il Celta Vigo. La squadra di casa al 66' è anche rimasta in dieci per l'espulsione di Cheik per doppio giallo e all'82' Isak ha firmato il gol della vittoria per la Sociedad che con questi tre punti è salita a 19 punti in classifica raggiungendo Barcellona e Atletico Madrid in testa.