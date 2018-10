Liga, crisi Real Madrid che non sa più segnare: l'Alaves vince al 95'

© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta rimediata contro il CSKA Mosca in Champions League, ci si aspettava la reazione del Real Madrid che invece ha perso anche in casa dell'Alaves per 1-0. Quarta gara senza gol per i blancos che sono davvero in grande difficoltà e dopo una gara indirizzata sullo 0-0, hanno subito la beffa finale al 95' con Manu Garcia che ha trovato il gol della vittoria per i padroni di casa. Con questo successo l'Alaves sale in vetta alla classifica a 14 punti proprio con Real Madrid e Barcellona.

Questo il programma completo dell'ottavo turno di Liga:

05.10 21:00 Athletic Club-Real Sociedad 1-3

06.10 13:00 Girona-Eibar 2-3

06.10 16:15 Getafe-Levante 0-1

06.10 18:30 Alaves-Real Madrid 1-0

06.10 20:45 Leganes-Vallecano

07.10 12:00 Valladolid-Huesca

07.10 16:15 Atl. Madrid-Betis

07.10 18:30 Espanyol-Villarreal

07.10 18:30 Siviglia-Celta Vigo

07.10 20:45 Valencia-Barcellona