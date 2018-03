Liga, doppio Ronaldo e il Real Madrid batte l'Eibar

© foto di J.M.Colomo

Due gol di Cristiano Ronaldo hanno permesso al Real Madrid di battere l'Eibar. Nel match valido per il 28° turno di Liga, le merengues hanno così conquistato i tre punti in palio: niente da fare, dunque, per la formazione di Josè Luis Mendilibar nonostante il momentaneo pareggio firmato al 51' da Ivan Ramis. Il portoghese, infatti, al 34' aveva sbloccato il risultato per poi ripetersi al minuto 84'. Con questa vittoria per 2-1, il Real tiene il terzo posto in classifica con 57 punti.