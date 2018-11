Liga, Espanyol secondo: 1-0 a un Athletic sempre più in crisi

© foto di José M. Diaz

Vittoria di misura per l'Espanyol contro l'Athletic Club nel posticipo della undicesima giornata di Liga. Grazie alla rete siglata da Borja Iglesias al 41', i padroni di casa battono i baschi e volano in seconda posizione in classifica, a quota 21, alle spalle dei cugini del Barcellona. Momento durissimo, invece, per Aduriz e compagni, che restano quartultimi con 10 punti.