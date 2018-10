Liga, finisce a reti bianche la sfida fra Athletic Club e Valencia

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Serie B, il Pescara cade in casa. Successo del Benevento

Benevento, Viola: "Se giochiamo così sarà dura per tutti"

Le pagelle dell'Ascoli - Bene Perucchini, l'attacco non brilla

Perugia, Melchiorri al 45': "Non meritavamo di subire il pareggio"

Padova, Bisoli: "Partita intelligente, questo è lo spirito per salvarsi"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy