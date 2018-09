© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona, il Girona e La Liga, attraverso una carta firmata dai tre presidenti Josep Maria Bartomei, Delfi Geli e Javier Tebas, hanno chiesto formalmente alla Federcalcio spagnola l'autorizzazione per poter giocare una partita di campionato negli Stati Uniti. La partita in questione è Girona-Barcellona 21esima giornata, in programma il 26 gennaio 2019. La volontà delle parti è quella di giocare a Miami alle 20.45 (ora spagnola). La Liga fa sapere che si provvederà a risarcire i tifosi della squadra di casa, il cui abbonamento annuale prevedeva la sfida contro i blaugrana.