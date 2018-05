Liga, gol e spettacolo nel Clasico: finisce 2-2 tra Barcellona e Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

Grande emozioni nel Clasico del Camp Nou meno influente degli ultimi anni. A giochi ormai fatti, Barcellona e Real Madrid però non si sono risparmiate e hanno dato a un 2-2 molto divertente. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 10' con Luis Suarez ma quattro minuti dopo Cristiano Ronaldo ha trovato il pari. Nel finale prima dell'intervallo il Barcellona però rimasto in 10 a causa dell'espulsione di Sergi Roberto mentre il Real Madrid ha dovuto rinunciare a CR7 che acciaccato ha lasciato il campo ad Asensio. Nella ripresa nonostante l'inferiorità numerica, sono stati i blaugrana a tornare avanti con una magia di Messi ma al 72' Gareth Bale ha trovato il gol del 2-2 finale. Con questo punto il Barcellona sale a 87 punti mentre il Real Madrid a quota 72.