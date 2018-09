Liga, gol ed emozioni nel derby: Levante-Valencia finisce 2-2

© foto di J.M.Colomo

Gol, emozioni e anche qualche fallo di troppo nel derby cittadino tra Levante e Valencia, da poco terminato con un avvincente 2-2 finale. Avanti subito i padroni di casa al 13' con Roger, un gol propiziato da un evidente errore del portiere Neto, ripresi però dopo pochissimi giri di lancette dalla rete di Cheryshev. Il Levante però è tornato ancora in vantaggio, di nuovo con Roger, ed ha concluso sul 2-1 la prima frazione. Nella ripresa però è arrivato il rigore trasformato da Parejo e l'espulsione di Coke per doppio giallo a un quarto d'ora dalla fine che stava addirittura per compromettere le cose. Alla fine, è un punto a testa.

LIGA - TURNO 3°

Getafe-Valladolid 0-0

Eibar-Real Sociedad 2-1

Villarreal-Girona 0-1

Celta Vigo-Atletico Madrid 2-0

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao rinviata

Real Madrid-Leganes 4-1

OGGI

Levante-Valencia 2-2

16.15 Alaves-Espanyol

18.30 Barcellona-Huesca

20.45 Real Betis-Siviglia