Liga, i 5 colpi più cari di gennaio: mercato povero, vince sempre il Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stato un mercato povero per la Liga, rispetto agli standard che siamo abituati a vedere. Nessun grandissimo colpo in questa sessione di gennaio, nessun acquisto oltre i 20 milioni, per un totale di circa 67 milioni spesi in totale. Qual è il colpo più costoso? Quello legato ad un giovane di belissime speranze: Brahim Diaz, nuovo acquisto del Real Madrid, preso strappato direttamente a Pep Guardiola e il Manchester City. Per il resto le big si sono mosse poco, tant'è che il secondo trasferimento più caro riguarda il Real Betis, che s'è assicuro Lainez dall'America per 14 milioni. Solo Iborra, poi, arriva ad un prezzo di 10 milioni. Per il resto solo colpetti. Di seguito le cinque operazioni più care:

1. Brahim Diaz, dal Manchester City al Real Madrid (17 milioni)

2. Lainez, dall'America al Real Betis (14 milioni)

3. Iborra, dal Leicester al Villarreal (10 milioni)

4. Sergi Guardiola, dal Cordoba al Real Valladolid (5 milioni)

5. Ibai Gomez, dall'Alaves all'Athletic Club (4 milioni)