Il Real Madrid svolge il suo compito, rispettando il pronostico che lo vedeva favorito contro l'Osasuna, vincendo e tornando così in testa alla classifica, con un punto di vantaggio nei confronti dei cugini dell'Atletico. Successo per 2-0 della squadra di Zidane, andata a segno una volta per tempo con due dei suoi giovani talenti brasiliani: prima Vinicius Junior, poi Rodrygo Goes.

Di seguito il programma completo della 6^ giornata di Liga

MARTEDI

Barcellona - Villarreal 2-1

Betis - Levante 3-1

Valladolid - Granada 1-1

MERCOLEDI

Leganes - Athletic 1-1

Maiorca - Atletico Madrid 0-2

Valencia - Getafe 3-3

Real Madrid - Osasuna 2-0 [36' Vinicius, 72' Rodrygo]

GIOVEDI

Eibar - Siviglia (ore 19)

Celta Vigo - Espanyol (ore 20)

Real Sociedad - Alaves (ore 21)