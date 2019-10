© foto di Alterphotos/Image Sport

Sono terminati due dei tre posticipi in programma oggi, validi per l'undicesimo turno de LaLiga. Clamorosa beffa per il Villarreal, che sembrava essersi salvato sul campo dell'Eibar grazie a Moreno, autore dell'1-1 dopo il vantaggio firmato da Kike. L'Eibar, però, vince al 95' grazie a Orellana. Equilibrio anche nella sfida tra Maiorca e Osasuna: finisce 2-2, in virtù delle reti segnate da Junior e Sevilla per i padroni di casa e da Cardona e Garcia per gli ospiti.