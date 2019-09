© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid rimonta due gol, supera l'Eibar e resta in vetta alla classifica di Liga. Un 3-2 emozionante, arrivato al 90', che permette agli uomini di Simeone di staccare tutte le altre. Ora è solo in vetta. Vittoria comoda per il Granada sul campo dell'Espanyol. Ecco risultati e marcatori.

Atletico Madrid-Eibar 3-2 (7' Charles, 19' Arbilla, 27' Joao Felix, 52' Vitolo, 90' Thomas)

Espanyol-Granada 0-3 (13' Puertas, 68' Fernandez, 74' Azeez)

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

Ieri:

Siviglia-Celta Vigo 1-1

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0

Oggi:

Getafe-Alaves 1-1

Levante-Valladolid 2-0

Betis-Leganes 2-1

Domani:

Valencia-Maiorca 2-0 (43' rig e 57' rig Parejo)

Villarreal-Real Madrid (ore 21)