Liga, il Barça non si ferma più: tris all'Eibar, in gol tutte le stelle d'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eccola, la vetta. Almeno per qualche ora. Il Barcellona sbanca Ipurua, rifila un tris all'Eibar e conquista il quarto successo consecutiva in Liga. Così, in attesa del match del Real Madrid sul campo del Maiorca, guarda tutti dall'altro. Al Municipal Valverde sfoggia il tridente pesante e tutti quelli che ne fanno parte ci hanno tenuto a mettere la propria firma: Griezmann nel primo tempo, Messi e Suarez nella ripresa. I blaugrana salgono a 19 punti, uno in più del Real, mentre l'Eibar resta quattordicesimo a quota 9.

La nona giornata di Liga:

Granada-Osasuna 1-0 (ieri)

Eibar-Barcellona 0-3

Atletico Madrid-Valencia (oggi, ore 16)

Getafe-Leganes (oggi, ore 18:30)

Maiorca-Real Madrid (oggi, ore 21)

Alaves-Celta Vigo (domani, ore 12)

Real Sociedad-Real Betis (domani, ore 14)

Espanyol-Villarreal (domani, ore 16)

Athletic Club-Real Valladolid (domani, ore 18:30)

Siviglia-Levante (domani, ore 21)