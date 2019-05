© foto di J.M.Colomo

Dopo la cocente delusione in Champions League, il Barcellona torna al successo in campionato superando 2-0 il Getafe che a sua volta viene raggiunto al quarto posto dal Valencia, vittorioso su un tranquillo Alaves. Il Siviglia pareggia contro l’Atletico Madrid e resta al sesto posto mentre Real Madrid cade 3-1 in casa della Real Sociedad. In coda invece c’è da registrare la vittoria del Levante 2-1 nello scontro diretto in casa del Girona mentre il Celta Vigo perde contro l’Athletic Bilbao e rimane a +3 sulla zona calda.