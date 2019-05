Liga, il Barcellona chiude con un pareggio: è 2-2 in casa dell'Eibar

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona ha chiuso il suo campionato con un 2-2 sul campo dell'Eibar. La squadra di casa è passata in vantaggio al 20' con Cucurella ma dopo pochi minuti i blaugrana hanno rimontato grazie ad una doppietta di Messi, ancora in lotta per la Scarpa d'Oro. Al 45' poi De Blasis ha portato la gara sul 2-2 finale e con questo punto la squadra di Valverde ha chiuso la Liga con 87 punti mentre l'Eibar è salito a quota 47.

LIGA - 38° TURNO

Levante-Atl. Madrid 2-2

Espanyol-Real Sociead 2-0

Getafe-Villarreal 2-2

Siviglia-Athletic Club 2-0

Real Valladolid-Valencia 0-2

Alaves-Girona 2-1

Celta Vigo-Rayo Vallecano 2-2

Huesca-Leganes 2-1

Real Madrid-Betis Siviglia 0-2

Eibar-Barcellona 2-2