Liga, il Barcellona frena con la squadra B: reti bianche a Huesca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona, come la Juventus, pensa alla Champions League e al ritorno con il Manchester United, visto e considerato che in Liga il vantaggio sulla seconda è ampio e il titolo è praticamente in tasca. Così Ernesto Valverde, proprio allo stesso modo di Allegri, schiera una sorta di squadra B, quella composta dalle riserve, da chi ha trovato meno spazio fin qui. E a Huesca, contro l'ultima della classe, non va oltre lo 0-0. Un punto che cambia poco per la classifica di entrambe le squadre.

Il programma:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Celta Vigo (oggi, ore 18.30)

Siviglia-Real Betis (oggi, ore 20.45)

Real Valladolid-Getafe (domani, ore 12)

Athletic Club-Rayo Vallecano (domani, ore 14)

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)