L'ultima partita in programma nella domenica della Liga vedeva scendere in campo il Barcellona, con l'opportunità di allungare nuovamente sul Real Madrid, rifattosi sotto dopo aver vinto il derby di ieri in casa dei cugini dell'Atletico. Chance sprecata dai blaugrana, che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 a Bilbao, in casa dell'Athletic. Ecco che dunque i Blancos, adesso secondi e principali inseguitori, sono adesso a -6.

Questo il programma completo del 23° turno della Liga:

08.02 21:00 Valladolid-Villarreal 0-0

09.02 13:00 Getafe-Celta Vigo 3-1

09.02 16:15 Atl. Madrid-Real Madrid 1-3

09.00 18:30 Espanyol-Vallecano 2-1

09.02 20:45 Girona-Huesca 0-2

10.02 12:00 Leganes-Betis 3-0

10.02 16:15 Valencia-Real Sociedad 0-0

10.02 18:30 Siviglia-Eibar 2-2

10.02 20:45 Ath. Bilbao-Barcellona 0-0

11.02 21:00 Alaves-Levante