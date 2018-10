Liga, il Barcellona si ferma e perde la vetta: col Valencia è solo 1-1

© foto di J.M.Colomo

Nuovo stop per il Barcellona in campionato. La squadra di Valverde è stata fermata sull'1-1 in casa del Valencia che in vantaggio dopo appena due minuti con la rete di Garay, è stato raggiunto al 23' dal gol di Leo Messi che permesso ai blaugrana di conquistare almeno un punto. Con questo pareggio però il Barcellona sale al secondo posto a 15 punti ma resta dietro al Siviglia, solo in testa alla classifica con un punto in più. Pareggio prezioso invece per il Valencia che sale a quota 9.

Questo il programma completo dell'ottavo turno di Liga:

05.10 21:00 Athletic Club-Real Sociedad 1-3

06.10 13:00 Girona-Eibar 2-3

06.10 16:15 Getafe-Levante 0-1

06.10 18:30 Alaves-Real Madrid 1-0

06.10 20:45 Leganes-Vallecano 1-0

07.10 12:00 Valladolid-Huesca 1-0

07.10 16:15 Atl. Madrid-Betis 1-0

07.10 18:30 Espanyol-Villarreal 3-1

07.10 18:30 Siviglia-Celta Vigo 2-1

07.10 20:45 Valencia-Barcellona