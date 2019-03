© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona non si ferma e continua a vincere in campionato. La squadra di Valverde infatti ha battuto 3-1 in rimonta il Rayo Vallecano rispondendo subito al successo dell'Atletico Madrid contro il Leganes. Eppure gli ospiti erano passati in vantaggio con De Tomas al 29' ma i blaugrana pochi minuti dopo hanno trovato il pareggio con il colpo di testa di Piquè. Nella ripresa Messi su rigore ha completato la rimonta mentre Suarez all'82' ha firmato il tris e con questo successo il Barcellona sale a 63 punti mentre il Rayo resta a quota 23.

Questo il programma completo del 27° turno di Liga:

Athletic Club-Espanyol 1-1

Alaves-Eibar 1-1

Atletico Madrid-Leganes 1-0

Barcellona-Rayo Vallecano 3-1

Getafe-Huesca

Celta Vigo-Betis

Girona-Valencia

Levante-Villarreal

Siviglia-Real Sociedad

Valladolid-Real Madrid