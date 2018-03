Liga, il Betis passa sul campo dell'Alaves: 1-3, doppietta di Loren

© foto di Alterphotos/Image Sport

Torna al successo il Betis Siviglia, che passa sul campo dell'Alaves con un netto 3-1. Gli andalusi chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti (Loren al 23' e Garcia al 44'), poi subiscono il gol di Sobrino, che rimette in gioco i padroni di casa prima del secondo centro personale di Loren, al 78'. Con questa vittoria, il Betis vola a quota 40, portandosi a 5 punti dai cugini allenati da Montella. L'Alaves resta invece in quintultima posizione, con un rassicurante +11 sulla zona retrocessione.