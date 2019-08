Un buon Betis Siviglia, in 10 per quasi 90 minuti regge bene contro il Valladolid ma nel finale deve arrendersi ed esce sconfitto per 2-1. La gara cambia difatti dopo otto minuti dal suo inizio quando Robles si fa espellere e lascia i padroni di casa in dieci. Nella ripresa al 63' il Valladolid passa in vantaggio ma cinque minuti dopo il Betis trova il pareggio con Loren. Nel finale però gli ospiti sono riusciti a trovare la vittoria all'89' con la rete di Plano e hanno così conquistato i primi tre punti della stagione.

LIGA - PRIMO TURNO

Athletic-Barcellona 1-0

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Valencia-Real Sociedad 1-1

Maiorca-Eibar 2-1

Leganes-Osasuna 0-1

Villarreal-Granada 4-4

Alaves-Levante 1-0

Espanyol-Siviglia 0-2

Real Betis-Real Valladolid 1-2

Atletico Madrid-Getafe