Liga, il Betis Siviglia trova i primi tre punti: 2-1 al Leganes

Prima vittoria in campionato per il Betis Siviglia che dopo due ko consecutivi, è riuscito a battere 2-1 il Leganes. Eppure gli ospiti dopo 50 minuti erano riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete di Braithwaite ma in sette minuti il Betis ha rimontato con le reti di Loren e Fekir. Con questo successo il Betis sale a 3 punti mentre il Leganes resta a quota 0 dopo tre ko di fila.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

Ieri:

Siviglia-Celta Vigo 1-1

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0

Oggi:

Getafe-Alaves 1-1

Levante-Valladolid 2-0

Betis-Leganes 2-1

Domani:

Valencia-Maiorca (ore 17)

Atletico Madrid-Eibar (ore 19)

Espanyol-Granada (ore 19)

Villarreal-Real Madrid (ore 21)