© foto di J.M.Colomo

Nella penultima partita in programma nel turno di Liga, preziosissima vittoria conquistata in casa del Villarreal dal Celta Vigo, che si porta così in terzultima posizione in solitaria, a due lunghezze dalla zona salvezza attualmente occupata dal Maiorca. Succede tutto nel secondo tempo: avanti i galiziani con Sisto, ripresi però dai padroni di casa dopo neanche cinque minuti. Nel finale è dunque la doppietta di Iago Aspas ad indirizzare le sorti del match.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 3-1

Espanyol-Getafe 1-1

Osasuna-Athletic Bilbao 1-2

Eibar-Alaves 0-2

Villarreal-Celta Vigo 1-3 (59' Chukwueze - 54' Sisto, 80' e 94' Iago Aspas)

Ore 21: Valladolid-Siviglia