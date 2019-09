© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poche emozioni e zero gol al Wanda Metropolitano nel derby andato in scena a Madrid tra Atletico e Real. Le due squadre infatti non sono andati oltre uno 0-0 che non accontenta nessuno e così i blancos rischiano di perdere la vetta della classifica, con la Real Sociedad impegnata domani sul campo del Siviglia e vede il Barcellona avvicinarsi. Con questo pareggio infatti il Real Madrid sale a quota 15, a +2 sui blaugrana e l'Atletico a quota 14.

La settima giornata di Liga:

Villarreal-Betis Siviglia 5-1

Athletic Club-Valencia 0-1

Getafe-Barcellona 0-2

Granada-Leganes 1-0

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0

Espanyol-Real Valladolid (domani ore 12)

Eibas-Celta Vigo (domani ore 14)

Alaves-Maiorca (domani ore 16)

Levante-Osasuna (domani ore 18.30)

Siviglia-Real Sociedad (domani ore 21.00)