Liga, il Getafe blocca il Celta: 1-1, a Gomez risponde Mata

Terzo pareggio consecutivo per il Celta Vigo, che si fa raggiungere nella ripresa dal Getafe. Maximiliano Gomez porta in vantaggio i padroni di casa ma Mata pareggia a 12 minuti dalla fine. In classifica gli asturiani salgono a 10 punti, uno in più degli avversari di giornata.