Liga, il Getafe chiama e l'Eibar risponde: ad Ipurua termina 2-2

Quattro gol e un punto per uno. Eibar e Getafe, nell'anticipo del 24° turno di Liga, non vanno oltre il pari ad Ipurua. Partenza spumeggiante degli ospiti, che si portano sul 2-0 grazie a Mata (37') e Foulquier (52'); risposta convincente dei padroni di casa con una doppietta di Charles (67' rig. e 80'). Grazie a questo 2-2 il Getafe raggiunge momentaneamente il quinto posto in solitaria con 36 lunghezze, mentre l'Eibar è sempre decimo con 31.

Questo il programma completo del 24° turno della Liga:

Venerdì

21:00 Eibar-Getafe 2-2

Sabato

13:00 Celta Vigo-Levante

16:15 Vallecano-Atl. Madrid

18:30 Real Sociedad-Leganes

20:45 Barcellona-Valladolid

Domenica

12:00 Real Madrid-Girona

16:15 Valencia-Espanyol

18:30 Villarreal-Siviglia

20:45 Betis-Alaves

Lunedì

21:00 Huesca-Ath. Bilbao