© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Grande vittoria del Getafe che ha trionfato per 2-1 in casa del Betis Siviglia salendo al quarto posto in classifica. La squadra di Bordalas a fine primo tempo era già sul 2-0 grazie alle reti di Cabrera e Mata mentre nella ripresa il Betis ha accorciato le distanze con Joaquin senza riuscire però a trovare il pari finale. Con questo successo il Getafe sale a 42 punti mentre il Betis resta a quota 36.

Questo il programma completo del 26° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Rayo Vallecano-Girona 0-2

Sabato

13:00 Espanyol-Valladolid 3-1

16:15 Villarreal-Alaves 1-2

18:30 Huesca-Siviglia 2-1

20:45 Real Madrid-Barcellona 0-1

Domenica

12:00 Eibar-Celta Vigo 1-0

16:15 Betis-Getafe 1-2

18:30 Real Sociedad-Atletico Madrid

20:45 Valencia-Athletic Bilbao