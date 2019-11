© foto di José M. Diaz

E' terminata 1-1 la sfida delle 12 di Liga tra Espanyol e Getafe. Dopo la sconfitta a Madrid della Real Sociedad, gli ospiti avrebbero dovuto vincere per agguantarla al quinto posto in classifica ma al Cornella El Prat sono passati in vantaggio dopo appena tre minuti dall'inizio della gara con il solito Mata ma al 45' sono stati raggiunti dalla rete di Wu Lei. Con questo pareggio dunque l'Espanyol, alla quarta gara senza vittoria, sale a 9 punti e il Getafe a quota 21.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 3-1

Espanyol-Getafe 1-1

Domenica, ore 14: Osasuna-Athletic Bilbao

Domenica, ore 16: Eibar-Alaves

Domenica, ore 18.30: Villarreal-Celta Vigo

Domenica, ore 21: Valladolid-Siviglia